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        Kütahya'da jandarmanın operasyonlarında bu yıl 493 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da, İl Jandarma Komutanlığının huzur ve güven uygulamaları kapsamında yürütülen çalışmalarda yılbaşından bu yana 493 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:38
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        Kütahya'da jandarmanın operasyonlarında bu yıl 493 şüpheli yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ocak-7 Eylül tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan 493 şüpheli yakalanırken, asayiş ve trafik timlerince yapılan devriye görevi ve denetimler sonucunda 21 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız tüfek, 14 kurusıkı tabanca, 435 adet mermi ve fişek, 14 adet delici kesici alet ele geçirildi.

        Hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla da çalışma yapan ekipler, çok sayıda çalıntı olduğu tespit edilen malzemeyi ele geçirdi.

        Öte yandan, alınan tedbirler sonucunda hırsızlık olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre ciddi oranda azaldığı belirtildi.

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