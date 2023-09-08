Kütahya Belediyesi 72 çocuğu sünnet ettirdi

Belediye Başkanı Alim Işık, belediye binası önünde yaptığı konuşmada, sünnet şölenlerini 2019 yılından bu yana sürdürdüklerini dile getirdi.

Sünnetin hem dinen hem de kültürel olarak önemli bir gelenek olduğunu belirten Işık, "Sünnet şölenimizi bu yıl da gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 72 evladımızın aileleri, belediyemizin ilan sürecinde bu şölene dahil olmak için başvuruda bulundu. Şölenimiz hayırlı olsun." diye konuştu.

Işık, konuşmasının ardından eşiyle birlikte çocukların ellerine kına yakıp gram altın taktı.

Konserle devam eden​​​​​​​ etkinlikte çeşitli hediyelerle sevindirilen çocuklar, konvoy eşliğinde şehir turu da yaptı.