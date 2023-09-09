Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

        Kütahya'da bir otomobilin çarpmasıyla yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:40 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunus Ç. (38) idaresindeki 43 AEA 203 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunda Sanayi Sitesi yakınında Recep Gubey'e (8) çarptı.

        Ağır yaralanan çocuğu aracına alan Yunus Ç, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Recep Gubey, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Yunus Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?

        Benzer Haberler

        Kütahya'da bariyere saplanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da bariyere saplanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kütahya Belediyesi 72 çocuğu sünnet ettirdi
        Kütahya Belediyesi 72 çocuğu sünnet ettirdi
        Kütahya'da jandarmanın operasyonlarında bu yıl 493 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da jandarmanın operasyonlarında bu yıl 493 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da şehit polis memuru Ekrem Dereli'nin adının verildiği kütüphane a...
        Kütahya'da şehit polis memuru Ekrem Dereli'nin adının verildiği kütüphane a...
        Kütahya'da "3. Aizanoi Kısa Film Festivali" 14 Eylül'de başlayacak
        Kütahya'da "3. Aizanoi Kısa Film Festivali" 14 Eylül'de başlayacak
        Kütahya'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Kütahya'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı