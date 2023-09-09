Kütahya'da uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubelerine bağlı ekipler, uygulama noktasında durdurulan araçlarda ve kişilerin üzerinde arama yaptı.

Ekipler, yapılan araç ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.