Kütahya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Kütahya'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Gaybi Efendi Mahallesi Semavi Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki daireden sokağa kötü kokular yayıldığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Abdullah Özcan'ın (52) cansız bedeniyle karşılaştı.
Yaklaşık 20 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Özcan'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Düğünlerde kameramanlık yaptığı öğrenilen Özcan'ın, ölüm nedeni araştırılıyor.