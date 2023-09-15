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        Aizanoi Kısa Film Festivali etkinliklerle sürüyor

        Kütahya'da Aizanoi Kısa Film Festivali kapsamında film ve belgesel gösterimleri ile söyleşi ve konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:02 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:05
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        Aizanoi Kısa Film Festivali etkinliklerle sürüyor
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        Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival kapsamındaki yarışmada seçkiye giren kısa filmler ve belgeseller izlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki etkinlikte Filmsan Vakfı Başkanı Engin Çağlar ile söyleşi yapıldı.

        Etkinlik sonunda, "Golden Horn Brass" adlı grup, konser verdi.

        Dün başlayan festival, söyleşi ve sinema gösterimleriyle yarın da devam edecek.

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