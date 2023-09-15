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        Aizanoi Kısa Film Festivali etkinliklerle sürüyor

        Kütahya Valiliğinin öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali, ikinci gününde belgesel gösterimleri, söyleşi ve kısa film gösterimiyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 22:30 Güncelleme: 15.09.2023 - 23:00
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        Aizanoi Kısa Film Festivali etkinliklerle sürüyor
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        Kütahya Valiliğinin öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali, ikinci gününde belgesel gösterimleri, söyleşi ve kısa film gösterimiyle devam etti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki programda finale kalan kısa filmlerin gösteriminin ardından Yeşilçam ve Türk sinemasının dünü, bugünü ve yarını konulu söyleşi yapıldı.

        Programda "Bir Hekimin Anıları" belgeseli ile AK Parti İstanbul Milletvekili, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanvekili Serkan Bayram’ın engelli birey olarak hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi gösterildi.

        Filmi Milletvekili Bayram, Film-San Vakfı Başkanı Engin Çağlar, sanatçılar Emel Göksu, Anta Toros, Biket İlhan ile kent protokolü ile vatandaşlar birlikte izledi.

        ASİFSAD Başkanı Bülent Cebeci, AA muhabirine, kısa film festivalinin üçüncüsünü düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

        Cebeci, iki gündür devam eden festival kapsamında çok sayıda sanatçıyı Kütahya’da ağırladıklarını belirterek, "Festivalimizin ödül töreni ise yarın Aizanoi Antik Kenti’nde yapılacak. Ödül törenimizin ardından Ahmet Baran Orkestrası konser verecek. Tüm sinema ve sanatseverler ile vatandaşlarımızı Aizanoi’ye bekliyoruz." dedi.

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