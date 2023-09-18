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        Kütahya'da asker eğlencesinde havaya ateş eden 40 kişi gözaltına alındı

        Kütahya'da asker eğlencesinde silahla havaya ateş ettikleri iddiasıyla 40 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:31 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:36
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        Kütahya'da asker eğlencesinde havaya ateş eden 40 kişi gözaltına alındı
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        Kütahya'da asker eğlencesinde silahla havaya ateş ettikleri iddiasıyla 40 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı bir köyde düzenlenen asker eğlencesinde silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

        Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, eğlence sırasında havaya ateş ettikleri belirlenen 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üst aramalarında, 9 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatlı tabanca ve 11 faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Haklarında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak", "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından adli ve idari işlem başlatılan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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