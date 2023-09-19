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        Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşanan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:25 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:27
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        Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kütahya'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşanan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

        Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki bir AVM’nin otoparkında silahlı kavga olduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, tabancayla yaralanan Soner Ö'yü ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

        Olay yerinde yapılan incelemede, 4 mermi kovanı bulundu.

        Otomobille kaçtığı öğrenilen şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Tedavisi süren Soner Ö, kendisini vuran kişinin husumetlisi İ.C. olduğunu iddia etti.

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