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        Kütahya'da Gaziler Günü kutlandı

        Kütahya'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:02
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        Kütahya'da Gaziler Günü kutlandı
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        Kütahya’da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kütahya Valisi Musa Işın, Garnizon komutanı Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Mustafa Baş, Belediye Başkanı Alim Işık ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okundu.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkan Yardımcısı Mevlit Çubuk, burada yaptığı konuşmada, Gaziler Günü’nün, bedeli canla ve kanla ödenmiş toprakların vatan olmasında canlarını adayanların gurur ve şeref günü olduğunu söyledi.

        19 Eylül Gaziler Günü’nün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi unvanı ile taçlandırıldığı gün olduğunu hatırlatan Çubuk, "Bundan 102 yıl önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemize göz diken kim olursa olsun yaşlısı ve genci ile büyük bir fedakarlıkla aynı mücadeleyi vermeye hazırız." dedi.

        Vali Musa Işın ve beraberindeki diğer protokol üyeleri program kapsamında, gazi derneklerini ziyaret etti.

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