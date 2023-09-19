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        Kütahya'da freni arızalanan otobüs 6 araca çarptı, 3 kişi yaralandı

        Kütahya'da, freni arızalanan işçi servis otobüsünün 6 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:10 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:15
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        Kütahya'da freni arızalanan otobüs 6 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
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        Kütahya’da, freni arızalanan işçi servis otobüsünün 6 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ali İhsan Dürülü idaresindeki 43 S 0292 plakalı servis aracı, İstiklal Mahallesi Hal Sokak'ta seyir halindeyken fren arızası sonucu kontrolden çıkarak 6 araca çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otobüs şoförü ile diğer araçlardaki 2 kişi yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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