Kütahya'da menfeze çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kasım Yılmaz'ın kullandığı 16 ABT 335 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki menfeze çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki İsmail (69) ve Naile Yılmaz (67) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Yasin Yılmaz sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.