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        Kütahya İHH 9 yılda 106 su kuyusu açtırdı

        İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, dernek olarak Kamerun'un Garoua bölgesinde 2 yeni su kuyusu açtırdıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:26 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:36
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        Kütahya İHH 9 yılda 106 su kuyusu açtırdı
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        İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, dernek olarak Kamerun’un Garoua bölgesinde 2 yeni su kuyusu açtırdıklarını bildirdi.

        Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar Kütahyalı hayırseverlerin destekleriyle açtırdıkları su kuyusu sayısının 106’ya ulaştığını söyledi.

        İHH olarak 22 yılda 13 bin 61 su kuyusu açtırdıklarını belirten Yenipazar, şunları kaydetti:

        “Özellikle Afrika ve Asya bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlar günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyonlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda salgın hastalıklar giderek artıyor. İHH bu sorunun önüne geçebilmek için bugüne kadar 42 ülkede, 13 bin 61 su kuyusu açtı. Her bölgenin şartlarına göre hayata geçirilen su kuyuları şimdiye kadar milyonlarca insanın susuzluğuna çare oldu.”

        Açtırılan su kuyularının 106’sının Kütahya İHH olarak Kütahyalı hayırseverlerin destekleriyle açtırdıklarını da ifade eden Yenipazar, Kamerun’un Garoua bölgesinde 375 hanenin içme suyu, kullanım suyu ve hayvancılık için ihtiyaç duyulan 2 yeni su kuyusu açtırdıklarını sözlerine ekledi.

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