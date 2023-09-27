Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan karı koca tutuklandı

        Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:18 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan karı koca tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kent merkezinde durdurulan taksideki R.A. ve eşi E.A'nın yapılan üst aramasında 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ve 26 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelililer "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Piknik yapan ailenin masasına ayı çıktı
        Piknik yapan ailenin masasına ayı çıktı
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya Ticaret Borsası
        Minibüsle otomobil çarpıştı: 9 yaralı 
        Minibüsle otomobil çarpıştı: 9 yaralı 
        Kütahya'da 539 parça tarihi eser ele geçirildi
        Kütahya'da 539 parça tarihi eser ele geçirildi
        Kütahya İHH 9 yılda 106 su kuyusu açtırdı
        Kütahya İHH 9 yılda 106 su kuyusu açtırdı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 41 kilogram esrar ele geçirildi
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 41 kilogram esrar ele geçirildi
        Kütahya'da otomobilin çarpıştığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Kütahya'da otomobilin çarpıştığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi