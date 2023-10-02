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        Kütahya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

        Kütahya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:06
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        Kütahya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'dan Kütahya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin bulunduğu aracı kent merkezi yakınlarında durduran ekipler, yaptıkları aramada ekmek içerisine gizlenmiş 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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