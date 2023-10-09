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        Kütahya'da yolcu otobüsünde 218 kartuş likit esrar ele geçirildi

        Kütahya'da uyuşturucu kuryesi olduğu iddia edilen şüpheli, yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:44 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:52
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        Kütahya'da yolcu otobüsünde 218 kartuş likit esrar ele geçirildi
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        Kütahya'da uyuşturucu kuryesi olduğu iddia edilen şüpheli, yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzer yola çıkan uyuşturucu kuryesinin bulunduğu yolcu otobüsünü Kütahya - Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durduran ekipler, M.C.M'nin üstünde ve eşyalarında yaptıkları aramada içinde likit esrar bulunan 218 cam kartuş ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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