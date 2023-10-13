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        Kütahya'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

        Kütahya'da sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri, Filistinlilere destek olmak amacıyla konvoy yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 23:06 Güncelleme: 13.10.2023 - 23:06
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        Kütahya'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
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        Kütahya'da sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri, Filistinlilere destek olmak amacıyla konvoy yaptı.

        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğündeki etkinliğe katılan STK üyeleri, Ziraat Mahallesi'ndeki semt pazarı önünde bir araya geldi.

        Motosikletlilerin de destek verdiği konvoy, Kütahya caddelerinde tur atarak başladığı noktaya geldi.

        Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistinlilere destek olmak ve onların yanında olduklarını göstermek için konvoy düzenlediklerini belirtti.

        Filistinlilerin kendilerine destek olanlardan bir şekilde haberdar olduğunu dile getiren Yenipazar, "Biz bu niyetle bugün bu konvoyu düzenliyoruz. Allah'ın izniyle bu gayretlerin hiçbiri boşa gitmeyecek. Bizler bu kapıdan çıktıktan sonra gitmeyi umduğumuz yer cennet ve bu cennet bedelsiz değil. Bugün Gazze'deki kardeşlerimiz tüm dünyadaki Müslümanlar için kurban olmaya hazır. Onlar bu durumdayken bizim burada sessiz kalmamız asla kabul edilebilir bir şey değil." ifadesini kullandı.

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