Yeniden Refah Partili Altınöz, Kütahya'da konuştu: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Bizim temennimiz, Türkiye'deki belediye seçimlerine kendi logomuzla, kendi amblemimizle girmektir. Şu andaki kararımız bu şekildedir. Öncelikle İstanbul'u tekrar kazanacağız." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Bizim temennimiz, Türkiye'deki belediye seçimlerine kendi logomuzla, kendi amblemimizle girmektir. Şu andaki kararımız bu şekildedir. Öncelikle İstanbul'u tekrar kazanacağız." dedi.

Altınöz, Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ilin termal suları başta olmak üzere, birçok doğal zenginliğe sahip olduğunu, belediye seçimlerinde kazanmaları durumunda bu zenginliği değerlendireceklerini söyledi.

2024 yerel seçimlerinde yeniden Milli Görüş belediyeciliğinin iş başına geleceğini belirten Altınöz, şunları kaydetti:

"Temennimiz, belediye seçimlerine kendi logomuzla, kendi amblemimizle girmektir. Şu andaki kararımız bu şekildedir. Öncelikle İstanbul'u tekrar kazanacağız. 1994 yılında kazanmıştık. 2024'te de tekrar Yeniden Refah Partisi olarak biz kazanacağız. Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'deki belediyelerin çok ihtiyacı var. Çünkü bu anlayışın yaşanması ve yaşatılabilmesi için Milli Görüş zihniyetinin tekrar iktidara gelmesi lazım. Öncelikle yerel seçimlerde iktidara geleceğiz."

Mehmet Altınöz, 2028'de ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da cumhurbaşkanı seçerek, merkezi yönetimde de söz sahibi olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Altınöz, "Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, İsrail'in güvenliği için kurulmuş olan Malatya Kürecik'teki radar üssü derhal kapatılmalı. Yine Adana'daki İncirlik Üssü derhal kapatılmalı. Bu kararları hızlı bir şekilde almamız lazım. İsrail büyükelçisi derhal memleketine gönderilmeli. Biz böyle bir memleketin, böyle bir ülkenin büyükelçisini ülkemizde istemiyoruz. Bizim bir irade ortaya koymamız lazım." diye konuştu.

Altınöz, parti olarak Filistin'in tarafında yer aldıklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin de arabulucu değil, Filistin'in tarafında olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Osman Gezgin de 2024'te yapılacak seçimde, 1994'te olduğu gibi Milli Görüş'ün Kütahya Belediyesini yeniden kazanacağını ifade etti.