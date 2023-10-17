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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:59
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sabuncupınar köyü yakınında içinde şüphelilerin bulunduğu bir tırı durdurdu.

        Araçta ve şüphelilerin yapılan üst aramasında, 72 gram metamfetamin, 20 gram sentetik kannabinoid, 2 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 1 gram eroin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar S.S. ve A.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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