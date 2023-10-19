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        Kütahya'da uluslararası katılımlı "Yaratıcı Kültürel Endüstriler Zirvesi" başladı

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi Kütahya'nın ev sahipliğinde 17 ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen "Yaratıcı Kültürel Endüstriler Zirvesi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:28 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:58
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        Kütahya'da uluslararası katılımlı "Yaratıcı Kültürel Endüstriler Zirvesi" başladı
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        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi Kütahya'nın ev sahipliğinde 17 ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen "Yaratıcı Kültürel Endüstriler Zirvesi" başladı.

        Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Macaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İspanya, Malezya, Suudi Arabistan ve Hindistan ile ABD'nin New Mexico eyaletinden temsilcilerin katıldığı zirvenin açılışı, belediye hizmet binası önünde gerçekleştirildi.

        Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, açılıştaki konuşmasında, 2017 yılında zanaat ve halk sanatları alanında Kütahya'ya UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehir" unvanı verildiğini söyledi.

        Zirveye ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirten Işık, "Zirveyle, yaratıcı kültürel endüstrilerimiz hakkında akademik bildirilerin sunulacağı, zanaat ve halk sanatlarıyla bezeli şehrin dinamiklerinin keşfedileceği, sektörel bazlı görüşmelerin sağlanacağı, kültür ve yaratıcılıkla işbirliklerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bizimle birlikte birçok dünya şehri bilmektedir ki zanaat ve halk sanatları, o şehirlerin, o halkın yaşayan ve gelecek nesillere aktarılması gereken en önemli hazinesidir." dedi.

        Işık, Türkiye'deki, toprağa dayalı sanayi ürünleri olarak tanımlanan çini, seramik, porselen ve cam sektöründe üretimin yaklaşık yüzde 75'ini Kütahya'nın karşıladığını, bir sonraki adımda ise Kütahya'yı Avrupa Birliği Seramik Şehirleri Ağı'na dahil etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

        Açılışın ardından katılımcılar, zanaat ve sanat eserlerinin sergilendiği stantları gezdi.

        Kütahya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin de tanıtılacağı zirve, 22 Ekim'de sona erecek.

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