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        Kütahya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

        Kütahya'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:10
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        Kütahya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı
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        Kütahya'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

        Fuat Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir işletmeye gelen biri motosiklet kasklı, diğeri maskeli iki şüpheli, tabancayla ateş ederek iş yeri sahibi İdris Erkeler'i (40) yaralayıp, bölgeden uzaklaştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Erkeler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından otomobille kaçtığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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