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        Kütahyalı öğretmen engellilere tekerlekli sandalye temin edilmesine katkı sağlıyor

        Kütahya'da görev yapan bir öğretmen, yaptığı çalışmalarla engellilere tekerlekli sandalye desteğinde bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:59 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:59
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        Kütahyalı öğretmen engellilere tekerlekli sandalye temin edilmesine katkı sağlıyor
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        Kütahya'da görev yapan bir öğretmen, yaptığı çalışmalarla engellilere tekerlekli sandalye desteğinde bulunuyor.

        Yunus Emre Ortaokulunda görev yapan Şükran Yiğit, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için yaklaşık 10 yıldır onlarca engelliyi tekerlekli sandalyelerle buluşturdu.

        Son olarak okul idaresi ve öğretmen arkadaşlarıyla, velilerin ve hayırseverlerin destekleriyle kermes düzenleyen Yiğit, elde edilen gelirle 12 tekerlekli sandalye temin edilmesine katkı sağladı.

        Alınan tekerlekli sandalyeler, Öğretmenevi'nde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

        Törende, sandalyelerin temin edilmesine katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.

        Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bireylere faydalı olmak için çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

        Görev yaptığı okullarda mavi kapak toplama, kermesler düzenleme gibi etkinliklerle tekerlekli sandalye alıp engelli bireylere ulaştırdığını belirten Yiğit, "Bu yıl da okulumuzda 'Okul veli el ele, başaralım birlikte' projemizle kermes düzenledik. Buradan elde ettiğimiz gelir ve hayırseverlerimizin destekleriyle, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesiyle yaptığımız görüşme sonucunda 12 engelli kardeşimize tekerlekli sandalye alımı yaptık." dedi.

        Yiğit, yardım kapsamında 20 öğrenciye mont, 10 ihtiyaç sahibi aile için ise gıda kolisi aldıklarını sözlerine ekledi.

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