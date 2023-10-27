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        Kütahya'da sahte ilanlarla dolandırıcılık iddiasıyla emlak ofisindeki 8 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da, internette verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen emlak ofisinin sahibi, kardeşi ve 6 çalışanı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:31 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:31
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        Kütahya'da sahte ilanlarla dolandırıcılık iddiasıyla emlak ofisindeki 8 şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da, internette verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen emlak ofisinin sahibi, kardeşi ve 6 çalışanı gözaltına alındı.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde faaliyet gösteren emlak bürosunun sahibi S.A.A'nın (33) internetten verdiği sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık iki ay süren takip sonucunda "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla S.A.A, kardeşi A.A. (23), çalışanları M.Ş. (31), E.Ş. (25), E.Y.E. (20), E.B. (22), A.U. (19) ve T.S'nin (19) adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan 8 şüphelinin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız tabanca, bir miktar para, çeşitli dijital materyaller ile çok sayıda senet, tapu ve ajanda ele geçirildi.

        Sosyal medyada verdikleri sahte ilanlarla mağdurlardan kapora aldıkları, bankacı gibi davranıp kredi verme vaadiyle para topladıkları ve yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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