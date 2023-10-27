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        GÜNCELLEME - Kütahya'da sahte ilanlarla dolandırıcılık iddiasıyla emlak ofisindeki 8 zanlı yakalandı

        Kütahya'da, internette verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:31 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:31
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da sahte ilanlarla dolandırıcılık iddiasıyla emlak ofisindeki 8 zanlı yakalandı
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        Kütahya'da, internette verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde faaliyet gösteren emlak bürosunun sahibi Seyit Ahmet A'nın (33) internetten verdiği sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 ay süren takip sonucunda "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Seyit Ahmet A, kardeşi Abdülkadir A. (23), çalışanları M.Ş. (31), E.Ş. (25), E.Y.E. (20), E.B. (22), A.U. (19) ve T.S'nin (19) adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan 8 şüphelinin adreslerindeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, bir miktar para, çeşitli dijital materyaller ile çok sayıda senet, tapu ve ajanda ele geçirildi.

        Zanlıların, sosyal medyada verdikleri sahte ilanlarla mağdurlardan kapora aldıkları, bankacı gibi davranıp kredi verme vaadiyle para topladıkları ve yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan emlakçı Seyit Ahmet A. ile kardeşi Abdülkadir A. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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