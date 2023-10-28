Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarından Gazze yararına kermes

Kütahya’da, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi'ndeki Karagöz Ahmet Paşa Camisi önünde Filistin'e destek kermesi açıldı.

Kadınların bir araya gelerek yaptığı ve kermeste satılan yiyecek, içecek ve çeşitli ürünlerin geliri, Filistinlilere bağışlanacak.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının devam ettiğini hatırlattı.

Kütahya’daki sivil toplum kuruluşları olarak Filistin’in yanında yer almaya devam ettikleri belirten Yenipazar, "Kermesimize hanım kardeşlerimizin büyük katkısı oluyor. Vatandaşlarımızın ilgisi de oldukça iyi." dedi.

Kermes, gün boyu devam edecek.