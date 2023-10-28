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        Kütahya'da jandarma aranan 49 kişiyi yakaladı

        Kütahya'da bazı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 49 kişiden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:44 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:44
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        Kütahya'da jandarma aranan 49 kişiyi yakaladı
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        Kütahya'da bazı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 49 kişiden 20'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şehit Jandarma Astsubay Üçvş. Emrah Ünalan-Jasat Mercek Operasyonu" kapsamında, yakalama kararı bulunanlara yönelik belirlenen adreslere baskın yaptı.

        Operasyonda, aranan ve hapis cezalarına çarptırılanların da olduğu 49 kişi gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler ve zanlılardan 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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