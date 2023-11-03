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        Kütahya'da Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı

        Kütahya'da, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi öncülüğünde Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:49 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:52
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        Kütahya'da Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı
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        Kütahya’da, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi öncülüğünde Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı.

        İl Müftüsü İrfan Açık, Zafer Meydanı'nda kurulan çarşının açılışında yaptığı konuşmada, mazlumların yanında olduklarını göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

        Kurulan çarşının mazlumun yanında yer almanın ifadesi olduğunu belirten Açık, "Dolayısıyla her yaptığımız iş bir dua, bir anlayış, bir düşünceyi ifade eder. Mescid-i Aksa ve Kudüs bizim davamızdır. Filistin bizim meselemizdir. Bu vesile ile hayırsever insanlarımızla, kardeşlerimizle gönül gönüle birlikte olarak bu güzel etkinliği gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Hayır çarşısında, ev kadınları ile Kur’an kurslarına devam eden kadınlar tarafından yapılan yiyecek, içecek ve çeşitli ürünler satışa sunuldu.

        Yarın akşama kadar devam edecek hayır çarşısında satılan ürünlerin geliri, Filistinlilere bağışlanacak.

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