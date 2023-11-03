Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Evdeki altınları bozduran lise öğrencisi 160 bin lirayı telefon dolandırıcılarına kaptırdı

        Kütahya'da telefonla aradıkları lise öğrencisi kıza kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, ziynet eşyalarını bozduran öğrencinin 160 bin lirasını hesaplarına havale ettirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evdeki altınları bozduran lise öğrencisi 160 bin lirayı telefon dolandırıcılarına kaptırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da telefonla aradıkları lise öğrencisi kıza kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, ziynet eşyalarını bozduran öğrencinin 160 bin lirasını hesaplarına havale ettirdi.

        Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde ikamet eden F.Y'yi (15) telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan zanlılar, adının suça karıştığı yalanını söyledikleri lise öğrencisinden suçluların yakalanması için evde bulunan altınları bozdurup kendilerine göndermesini istedi.

        F.Y'den bu süreçte ailesi ve yakınlarından kimseyi aramamasını da isteyen şüpheliler, hemen bir kuyumcuya gitmesi yönünde telkinlerde bulundu.

        Paniğe kapılan F.Y, telefondaki kişilerin yönlendirmesiyle, evde kimsenin bulunmadığı sırada ailesine ait altınları alıp kuyumcular çarşısına giderek ziynet eşyalarını iki dükkanda 160 bin liraya bozdurdu.

        F.Y'nin parayı ailesine göndereceğini söyleyerek yardım istemesi üzerine, söz konusu kuyumculardan birinin telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından kızın verdiği banka hesabına parayı gönderdiği iddia edildi.

        Evine gelince dolandırıldığını anlayan F.Y, ailesine olayı anlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, F.Y. ve ailesinin ifadeleri doğrultusunda dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Sokakta eşini bıçaklamıştı! Yargıtay 11 yıl hapsi fazla buldu!
        Sokakta eşini bıçaklamıştı! Yargıtay 11 yıl hapsi fazla buldu!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Ciaran Fırtınası Avrupa'ya vurdu
        Ciaran Fırtınası Avrupa'ya vurdu
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü

        Benzer Haberler

        Kütahya'da Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı
        Kütahya'da Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı
        Lise öğrencisini korkutup, ailesine ait 200 bin liralık ziynet eşyasını ala...
        Lise öğrencisini korkutup, ailesine ait 200 bin liralık ziynet eşyasını ala...
        Üniversitelerde Siber Vatan'ın koruyucusu "beyaz şapkalı" hackerlar yetişiy...
        Üniversitelerde Siber Vatan'ın koruyucusu "beyaz şapkalı" hackerlar yetişiy...
        Kütahya'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Kütahya'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Kütahya'da valizinde uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alın...
        Kütahya'da valizinde uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alın...
        Polisten yarışmak isteyen sürücülere: Sizden ricam kendinizi düşünün
        Polisten yarışmak isteyen sürücülere: Sizden ricam kendinizi düşünün