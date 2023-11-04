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        Kütahya'da durdurulan tırda 1 kilo 35 gram kokain ele geçirildi

        Kütahya'da uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:22
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        Kütahya'da durdurulan tırda 1 kilo 35 gram kokain ele geçirildi
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        Kütahya'da uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir tırı takibe aldı.

        Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan tırda narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, sırt çantası içinde paketler halinde 1 kilo 35 gram kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Araçta bulunan ve gözaltına alınan H.C.B. ile E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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