Kütahya'da durdurulan tırda 1 kilo 35 gram kokain ele geçirildi
Kütahya'da uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir tırı takibe aldı.
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan tırda narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, sırt çantası içinde paketler halinde 1 kilo 35 gram kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Araçta bulunan ve gözaltına alınan H.C.B. ile E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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