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        Kütahya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren 73 yaşındaki sürücü öldü

        Kütahya'da, araç kullanırken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:22 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:31
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        Kütahya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren 73 yaşındaki sürücü öldü
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        Kütahya'da, araç kullanırken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Hasan Erbay'ın (73) kullandığı 43 PH 791 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda sürücünün aniden fenalaşması sonucu kaldırıma çarparak durdu.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansa alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Erbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Erbay'ın cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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