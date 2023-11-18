Kütahya'da sportif olta balıkçılığı etkinliği gerçekleştirildi

Kütahya Belediyesi tarafından, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda "Sportif Olta Balıkçılığı" etkinliği düzenlendi.

Parkın tanıtılması ve doğal hayatın sonraki kuşaklara aktarılması, amatör ve sportif olta balıkçılığının gelişmesini sağlamak ve sürdürülebilir balıkçılığa katkıda bulunmak üzere düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 100 amatör balıkçı katıldı.

Balıkçılar, çeşitli büyüklükteki balıkları yakalayıp, yeniden gölete bıraktı.

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Şen, yaptığı açıklamada, yakın zaman önce açılışı yapılan parkın içince bulunan göletlerin korunarak çevre düzenlemesinin yapıldığını ve hizmete sunulduğunu hatırlattı.

Belediye Başkanı Alim Işık'ın proje öncesinde söz verdiği konulardan olan sportif amaçlı olta balıkçılığı etkinliğine düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını belirten Şen, "Bugün hava muhalefetine rağmen çok sayıdaki balıkçı etkinliğimize katıldı. Etkinliğin düzenlemesinde büyük destekleri olan Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Etkinliğe katılanlardan Yunus Demirdaş da böylesine güzel bir gölette düzenlenen organizasyona katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.