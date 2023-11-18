Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da sportif olta balıkçılığı etkinliği gerçekleştirildi

        Kütahya Belediyesi tarafından, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda "Sportif Olta Balıkçılığı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:13 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da sportif olta balıkçılığı etkinliği gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya Belediyesi tarafından, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda "Sportif Olta Balıkçılığı" etkinliği düzenlendi.

        Parkın tanıtılması ve doğal hayatın sonraki kuşaklara aktarılması, amatör ve sportif olta balıkçılığının gelişmesini sağlamak ve sürdürülebilir balıkçılığa katkıda bulunmak üzere düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 100 amatör balıkçı katıldı.

        Balıkçılar, çeşitli büyüklükteki balıkları yakalayıp, yeniden gölete bıraktı.

        Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Şen, yaptığı açıklamada, yakın zaman önce açılışı yapılan parkın içince bulunan göletlerin korunarak çevre düzenlemesinin yapıldığını ve hizmete sunulduğunu hatırlattı.

        Belediye Başkanı Alim Işık'ın proje öncesinde söz verdiği konulardan olan sportif amaçlı olta balıkçılığı etkinliğine düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını belirten Şen, "Bugün hava muhalefetine rağmen çok sayıdaki balıkçı etkinliğimize katıldı. Etkinliğin düzenlemesinde büyük destekleri olan Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Etkinliğe katılanlardan Yunus Demirdaş da böylesine güzel bir gölette düzenlenen organizasyona katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Kütahya´da bulunan kafatası polisi alarma geçirdi
        Kütahya´da bulunan kafatası polisi alarma geçirdi
        Kütahya'da çocuklar Filistin için bağışta bulundu
        Kütahya'da çocuklar Filistin için bağışta bulundu
        Evinde çıkan yangında öldü
        Evinde çıkan yangında öldü
        Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi öldü
        Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi öldü
        Kütahya'da ev yangını; 1 ölü
        Kütahya'da ev yangını; 1 ölü