Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahyalı kasap, devlet desteğiyle iş yerini büyütüp et entegre tesisi kurdu

        MUHARREM CİN - Kütahyalı kasap Murat Kamil Er, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle işletmesini büyüterek günlük 200 kilogram olan et işleme kapasitesini 2 tona çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:30 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahyalı kasap, devlet desteğiyle iş yerini büyütüp et entegre tesisi kurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHARREM CİN - Kütahyalı kasap Murat Kamil Er, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle işletmesini büyüterek günlük 200 kilogram olan et işleme kapasitesini 2 tona çıkardı.

        Bölücek Mahallesi'nde 1999 yılında kasaplık mesleğine başlayan Murat Kamil Er, et ürünlerini işlediği 120 metrekare olan iş yerini, 2020'de TKDK'den aldığı hibe destekleriyle 1500 metrekare alana çıkartarak et entegre tesisine dönüştürdü.

        Muratlar Et Ürünleri Şirketinin sahibi Er, AA muhabirine, daha önce 120 metrekare olan bir kasap dükkanındaki küçük imalathanede günde 200 kilo et işlediğini söyledi.

        İşini büyütmek için arayışa girdiklerini belirten Er, şöyle konuştu:

        "İşimizi büyütebilmemiz ve yeni ekipmanlar alabilmek için yaklaşık 4 milyon liralık bir yatırım yapmamız gerekiyordu. Bizim ise sadece 2 milyon liramız vardı. Yatırımızı gerçekleştirmek için bir arayış içine girdik. Araştırma sonucunda TKDK'nin benzer işletmelere destek sağladığını öğrendik. Yaklaşık 3 yıl önce TKDK'nin desteklerinden yararlanmak için proje hazırlayıp sunduk. İşletmemizi büyütmek için TKDK'ye sunduğumuz proje kabul edildi. Yaklaşık 4 milyon lira olan yatırım maliyetinin yarısını TKDK hibe olarak sağladı. Bu sayede işletmemizin imalathanesini 120 metrekareden 1500 metrekare kapalı alana çıkardık. Daha sonra eski makinelerimizin tamamını değiştirerek yeni ekipmanlar aldık. Günlük 200 kilogram et işlerken, bunu 2 tona çıkardık. Daha önce işletmemizde 2 kişi çalışırken istihdam sayımızı 12'ye ulaştırdık. Yeterli pazara ulaşabilirsek tam kapasite çalışmayı hedefliyoruz."

        - Yeni hibe desteği için de proje sundu

        Murat Kamil Er, Avrupa standartlarında üretim yaptıklarının altını çizerek birinci sınıf sucuk, pastırma, kavurma, salam ve sosis ürettiklerini söyledi.

        Başta büyükşehirler olmak üzere bölge illerine satış yaptıklarını dile getiren Er, şunları kaydetti:

        "Daha fazla seri üretim yapabilmek için yeni bir makineye ihtiyaç duyuyoruz. Seri üretim için gereken yeni ekipman alımı için TKDK'ye 7 milyon lira değerinde yeni proje sunduk. Bu makinenin yarı parasını işletme olarak karşılayabiliyoruz. Proje onaylandığında diğer yarısını da TKDK'den yine hibe desteği alacağız. Bu makineyi kurduğumuzda ise el değmeden seri üretime geçmeyi planlıyoruz."

        Er, kendileri gibi işletmelerin büyümeleri ve üretime katkı sağlamaları için TKDK'nin hibe desteklerinden yararlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Almanya'da resital!
        Almanya'da resital!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
        Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
        Kütahya'da Kocayayla geçidi beyaza büründü
        Kütahya'da Kocayayla geçidi beyaza büründü
        Kütahya'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü
        Kütahya'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü
        Kütahya'da sportif olta balıkçılığı etkinliği gerçekleştirildi
        Kütahya'da sportif olta balıkçılığı etkinliği gerçekleştirildi
        Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Kütahya´da bulunan kafatası polisi alarma geçirdi
        Kütahya´da bulunan kafatası polisi alarma geçirdi