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        Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Kütahya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:49 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:03
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        Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Kütahya’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve öğretmenler, Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Kütahya Vali Vekili Fikret Zaman, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada, öğretmenin ve öğretmenliğin tariflere sığmayacağını söyledi.

        Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Zaman, “Dünyadaki bütün gelişmeler ve ilerlemeler öğretmenler sayesinde olur. Bugün vesilesiyle bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.” dedi.

        Başyiğit de öğretmenlerin, sorumluluğu ağıt bir mesleği icra ettiklerini dile getirerek, öğretmenliğin herkesin gönlünde müstesna bir yer tuttuğunu anlattı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, emekli öğretmenlere ve Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere hediyelerini takdim etti.

        Program, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin oratoryo gösterisi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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