Kütahya'da sahipsiz hayvanlar için mama dağıtıldı Kütahya'da, sahipsiz hayvanlar için mama dağıtımı etkinliği düzenlendi.

Kütahya’da, sahipsiz hayvanlar için mama dağıtımı etkinliği düzenlendi.

Valilik ve belediye işbirliğiyle temin edilerek paketlenen kuru mamalar için valilik önünde stant kuruldu.

Soğuk kış günlerinde sahipsiz hayvanların aç kalmaması ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan stantta, vatandaşlara kendi mahallelerinde yaşayan sokak hayvanlarını beslemeleri için mama ve su kabı ile paketler halinde köpek mamalarının dağıtımı gerçekleştirildi.

Mama paketlerini vatandaşa dağıtan Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Alim Işık, stantta hayvan severlerin taleplerini de dinledi.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak talep eden hayvan severlere mama desteğinin mutat olarak yapıldığını söyledi.

Sahipsiz hayvanlar için valilik işbirliğiyle de mama dağıttıklarını belirten Işık, "Şehrimizin belirli bölgelerinde oluşturduğumuz besleme noktalarında sahipsiz hayvanlarımızı besliyoruz. Vatandaşlarımızın bakabilecekleri sayıda hayvan edinmelerinin şehrimiz için daha yaralı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Etkinlikte 250 paket köpek maması ile su ve mama kabı dağıtıldı.