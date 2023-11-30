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        Kütahya Ticaret Borsası

        Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 8,40 liradan, en yüksek 9,10 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:34 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:34
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        Kütahya Ticaret Borsası
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        Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 8,40 liradan, en yüksek 9,10 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

        Ürün Birim En Düşük (TL) En Yüksek (TL)
        Buğday (kırmızı) Kg 8,40 9,10
        Buğday (Anadolu) Kg 5,70 9,70
        Arpa (yemlik) Kg 5,50 6,00
        Nohut (natürel) Kg 21,00 22,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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