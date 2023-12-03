Kütahya'da çiftçilere tohum, fidan ve gübre dağıtımı yapıldı Kütahya'da, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere toplamda 330 milyon lira değerinde tohum, fidan ve gübre dağıtıldı.

Kütahya'da, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere toplamda 330 milyon lira değerinde tohum, fidan ve gübre dağıtıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, devletin tarım alanında birçok hizmetinin olduğunu belirtti.

Tarım alanında da birçok potansiyele sahip Kütahya’nın da bu hizmetlerden yararlandığını dile getiren Işın, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz güzel hizmetlerde bulunuyor. İlimizde tarımı iyi bir noktaya getirmek için ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile beraber çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bu projeleri mutlaka değerlendirmeli, bu fırsatları kaçırmamalıdır. Köylerimizi milletvekillerimiz ve kurumlarımızla hep birlikte yaşanabilir hale getiriyoruz. Altyapılar tamamlandı, sorunların çoğu giderildi. Şehirlerde olan yaşam kalitesini inşallah köylerimizde de gerçekleştirme gayretindeyiz.”

Işın, tarım alanları bakımından zengin olan Kütahya’da gençlerin köylerde kalarak çiftçilik yapmalarını önemsediklerini de sözlerine ekledi.

Kütahya’da tarım alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay ise farklı sebeplerle ekim yapamamış çiftçilere tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi ile tohum desteği sağlandığını söyledi.

Yeniay, bu yıl toplamda 330 milyonluk desteklemenin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer de yapılan desteklemelerin çiftçilere, Kütahya ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohum, fidan ve gübre dağıtımı yapıldı.