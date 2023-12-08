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        Kütahya'da kalp krizinden vefat eden okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

        Kütahya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 44 yaşında hayatını kaybeden okul müdürünün cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:11
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        Kütahya'da kalp krizinden vefat eden okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı
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        Kütahya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 44 yaşında hayatını kaybeden okul müdürünün cenazesi toprağa verildi.

        Kütahya Fatih Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Mücahid Çakıroğlu, evinde aniden fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakıroğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Evinde helallik alınmasının ardından Mekke Camisi'ne getirilen Çakıroğlu’nun cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

        Evli ve bir çocuk babası Çakıroğlu'nun cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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