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        Kütahya'da hekimler Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Kütahya'da hekimler, sağlık çalışanları, tıp ve diş hekimliği fakültelerinden öğrenciler, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:33
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        Kütahya'da hekimler Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
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        Kütahya'da hekimler, sağlık çalışanları, tıp ve diş hekimliği fakültelerinden öğrenciler, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde toplanan grup, "Soykırıma hayır, Filistin'e destek, siyonizme lanet" yazılı pankartla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

        Grup adına meydanda basın açıklaması yapan hekim Nurullah Türe, İsrail'in on yıllardır Filistin'de sistematik işgal ve zulüm gerçekleştirdiğini söyledi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yaptığı soykırımın anlatılamayacak boyutlara ulaştığını belirten Türe, Gazze'de sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin büyük bir katliamın dünyanın gözleri önünde devam ettiğini vurguladı.

        Türe, İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını açıkça ihlal ederek binlerce sivil, kadın ve çocuğu acımasızca katlettiğini, "Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur. Hekimler olarak İsrail'in saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız." dedi.

        Hekimler olarak sabırla, azimle zulme karşı duracaklarını ifade eden Türe, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları Filistin için harekete geçmeye çağırdı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları da taşıyan grup, yağış altında gerçekleşen yürüyüş ve basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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