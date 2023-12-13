Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da öğrenciler Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesi'ni gezdi

        Kütahya'da bir ortaokulun öğrencileri, kentteki arkeoloji ve çini müzelerini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:37 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da öğrenciler Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesi'ni gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya’da bir ortaokulun öğrencileri, kentteki arkeoloji ve çini müzelerini gezdi.

        Şehitler Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersinde işledikleri konular kapsamında Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesi ile tarihi Ulu Cami’yi ziyaret etti.

        Öğretmenlerinin rehberliğinde müzeleri gezen çocuklar, tarihi eser ve kalıntıları yerinde görme ve inceleme fırsatı buldu.

        Okulun Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden Funda Zengin, yaptığı açıklamada, öğrencilerin derste öğrendiği bilgileri pekiştirmek amacıyla müze ziyareti gerçekleştirdiklerin söyledi.

        Gezinin yararlı geçtiğini belirten Zengin, "Kütahya’mız tarihi ve kültürel alanların çokça olduğu bir yer. Öğrencilerimizin derste öğrendikleri tarihi eser, tarihi nesne ve objeler gibi bilgileri yerinde görmelerini istedik. Öğrencilerimizin aynı zamanda yaşadıkları çevrede hangi uygarlıklar yaşamış, bunları öğrenmeleri için gezimizi yaptık." dedi.

        Öğrenciler de derslerinde gördükleri tarihi eserleri yerinde gördükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da yakalanan cezaevi firarisinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
        Kütahya'da yakalanan cezaevi firarisinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
        Kütahya'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüy...
        Kütahya'da üniversite öğrencileri atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüy...
        Astsubay trafikte tartıştığı genci tabancayla bacağından yaraladı; olay anı...
        Astsubay trafikte tartıştığı genci tabancayla bacağından yaraladı; olay anı...
        Kütahya'da AA'nın "Kanıt" kitabındaki görseller sergilendi
        Kütahya'da AA'nın "Kanıt" kitabındaki görseller sergilendi
        Kütahyalı Elizan, karate kata dünya şampiyonluğunu kazandı
        Kütahyalı Elizan, karate kata dünya şampiyonluğunu kazandı
        İtalya'daki karate şampiyonasında finalde iki Türk sporcu karşılaştı
        İtalya'daki karate şampiyonasında finalde iki Türk sporcu karşılaştı