Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da hekimler ve tıp öğrencileri Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Kütahya'da hekim, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da hekimler ve tıp öğrencileri Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da hekim, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

        İsrail'i protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen grup, "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş, Zulme ve Soykırıma Dur Demek İçin" yazılı pankartla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

        Grup adına meydanda basın açıklaması yapan tıp fakültesi öğrencisi Emin Eren Zeybek, hekimler ve sağlık çalışanları olarak, İsrail'in saldırılarına tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarının ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleklerine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlı olduklarını belirtti.

        Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen zulme karşı koymak için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Zeybek, "Buradan dünyadaki tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız." dedi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup üyeleri, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu tarafından meydanda açılan Gazze için imza kampanyasına da imzalarıyla destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kütahya'da üniversite öğrencileri "Atatürk 1881-1919" filmini izledi
        Kütahya'da üniversite öğrencileri "Atatürk 1881-1919" filmini izledi
        Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi
        Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi
        Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öğrenci yaralandı
        Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öğrenci yaralandı
        Kütahya'da firari iki cinayet hükümlüsü yakalandı
        Kütahya'da firari iki cinayet hükümlüsü yakalandı
        DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda "Tavşanlı Tarihinde Mevlevilik" anlatıl...
        DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda "Tavşanlı Tarihinde Mevlevilik" anlatıl...