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        Kütahya'da Kitap Kurdu Yarışması'nın tanıtımı yapıldı

        Kütahya'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:25 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:25
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        Kütahya'da Kitap Kurdu Yarışması'nın tanıtımı yapıldı
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        Kütahya'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki tanıtımda konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı, Türkiye’nin dört bir yanında kitap okuma kampanyasını başlattıklarını söyledi.

        Yarışmaya çok önem verdiklerini dile getiren Kayabaşı, "Bu projemiz marka projelerimizden bir tanesi. Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen bu projemizde bu yılki hedefimiz 300 bin öğrenciye ulaşmak. İnşallah biz bunu gerçekleştireceğiz. TÜGVA'mızın çalışmaları Kütahya'da çok faydalı gidiyor. Kütahya'dan da yarışmamıza rekor başvuru beklediğimizi de buradan belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de kitap okumanın önemine değinerek, "Bu yaşlarda çocuklarımıza okumayı sevdirebilirsek gelecekte düşünce dünyaları zenginleşecek. Hayal dünyaları ile kelime hazineleri gelişecektir." diye konuştu.

        TÜGVA İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun da bugüne kadar Kütahya'da birçok proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Projelerimiz içinde çok güzel meyveler aldık. Proje bahçemiz artık yemyeşil. Bu projemizle de Kütahya'da binlerce gencimize kitap okuma alışkanlığı kazandırdık." dedi.

        Coşgun, yarışmada ilk 3'e girecek öğrencilere çeşitli hediyeler verileceğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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