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        Kütahya'da 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya'da aranan ve hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:25 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:25
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        Kütahya'da 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kütahya'da aranan ve hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.G'nin (31), Fuat Paşa Mahallesi'ndeki adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

        Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.G'yi gözaltına aldı.

        Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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