Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da alkollü araç kullanan 13 sürücüye idari para cezası verildi

        Kütahya'da hafta sonu yapılan trafik denetimlerinde alkollü araç kullanan 13 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da alkollü araç kullanan 13 sürücüye idari para cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da hafta sonu yapılan trafik denetimlerinde alkollü araç kullanan 13 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, içkili eğlence yerlerinin çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        Bu denetimlerde alkolmetre ile yapılan test sonucunda alkollü olarak araç kullandıkları belirlenen 13 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, kentteki huzur ve güven ortamının devamı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerin çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        DPÜ'de "Uluslararası Etkileşimli Sanat Çalıştayı" yapıldı
        DPÜ'de "Uluslararası Etkileşimli Sanat Çalıştayı" yapıldı
        Kütahya´da kadınları fuhşa zorlayan 3 şüpheli tutuklandı
        Kütahya´da kadınları fuhşa zorlayan 3 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da kanser hastaları zorlu tedavi süreçlerinde yorgunluklarını yoga...
        Kütahya'da kanser hastaları zorlu tedavi süreçlerinde yorgunluklarını yoga...
        Kadınları fuhşa zorlayan şüpheliler adliyede
        Kadınları fuhşa zorlayan şüpheliler adliyede
        Kütahya'da uyuşturucu bulunan iki eğlence yerine geçici kapatma cezası veri...
        Kütahya'da uyuşturucu bulunan iki eğlence yerine geçici kapatma cezası veri...
        Borsa İstanbul'un 150'nci yıl gongu Kütahya'daki "Aizanoi"de çalacak
        Borsa İstanbul'un 150'nci yıl gongu Kütahya'daki "Aizanoi"de çalacak