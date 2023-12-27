Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da 102 bin 200 makaron ele geçirildi

        Kütahya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 72 bin 200'ü doldurulmuş 102 bin 200 adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:23 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 102 bin 200 makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 72 bin 200'ü doldurulmuş 102 bin 200 adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir otopark ile Sakaçiftliği köyünde sarım imalathanesi olarak kullanılan adrese baskın yapıldı.

        Ekiplerce, araçta ve imalathanede yapılan aramalarda 72 bin 200 adet boş makaron, 30 bin adet dolu makaron ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına şüpheliler S.G. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Irak ve Suriye'de 71 hedef vuruldu, 59 terörist etkisiz
        Irak ve Suriye'de 71 hedef vuruldu, 59 terörist etkisiz
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri yapay zeka ile geleceğin şehirl...
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri yapay zeka ile geleceğin şehirl...
        Kütahya'da 50 bin üniversite öğrencisine eş zamanlı bağımlılıklarla mücadel...
        Kütahya'da 50 bin üniversite öğrencisine eş zamanlı bağımlılıklarla mücadel...
        Kütahya'da alkollü araç kullanan 13 sürücüye idari para cezası verildi
        Kütahya'da alkollü araç kullanan 13 sürücüye idari para cezası verildi
        DPÜ'de "Uluslararası Etkileşimli Sanat Çalıştayı" yapıldı
        DPÜ'de "Uluslararası Etkileşimli Sanat Çalıştayı" yapıldı
        Kütahya´da kadınları fuhşa zorlayan 3 şüpheli tutuklandı
        Kütahya´da kadınları fuhşa zorlayan 3 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da kanser hastaları zorlu tedavi süreçlerinde yorgunluklarını yoga...
        Kütahya'da kanser hastaları zorlu tedavi süreçlerinde yorgunluklarını yoga...