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        Kütahya'da kombi hırsızlığı zanlısı 3 kişi tutuklandı

        Kütahya'da bir inşaat şirketine ait depodan 35 kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:09 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:09
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        Kütahya'da kombi hırsızlığı zanlısı 3 kişi tutuklandı
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        Kütahya'da bir inşaat şirketine ait depodan 35 kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki depoda bulunan ve yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 35 kombinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, plakasının rakam grubu siyah bantla değiştirilmiş ve kiralanmış minibüsle hırsızlığın yapıldığını tespit etti.

        Bu kişilerin Eskişehir'de olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla, çok sayıda suç kayıtları bulunan Süleyman Y, Ferhat D. ve Zafer D'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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