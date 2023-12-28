Kütahya'da kombi hırsızlığı zanlısı 3 kişi tutuklandı

Kütahya'da bir inşaat şirketine ait depodan 35 kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki depoda bulunan ve yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 35 kombinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, plakasının rakam grubu siyah bantla değiştirilmiş ve kiralanmış minibüsle hırsızlığın yapıldığını tespit etti.

Bu kişilerin Eskişehir'de olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla, çok sayıda suç kayıtları bulunan Süleyman Y, Ferhat D. ve Zafer D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.