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        Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi açıldı

        Kütahya'da, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, halk dansları, tiyatro ve çalgı gibi sanat dallarında eğitim veren Kültür Sanat Akademisi'nin açılışı törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:04
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        Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi açıldı
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        Kütahya’da, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, halk dansları, tiyatro ve çalgı gibi sanat dallarında eğitim veren Kültür Sanat Akademisi'nin açılışı törenle yapıldı.

        Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Balıklı Mahallesi’nde bulunan tarihi Doğlar Konağı’ndaki akademinin açılışında yaptığı konuşmada, Kütahya'nın, tarihi ve kültürel değerleriyle Türkiye’nin sayılı şehirleri arasında yer aldığını söyledi.

        Akademinin adeta bir konservatuvar olarak hizmet vereceğini belirten Işık, şunları kaydetti:

        "Akademimiz iki ay önce yapılan yetenek sınavları neticesinde gerekli baraj puanı almayı başaran yüzün üzerindeki öğrencimiz, 12 akademisyenimiz, 8 kişilik yönetim kurulu, 7 kişilik disiplin kurulu ve 5 personelimizle fiili olarak eğitim öğretim hayatına başlamış olup devam etmektedir. Ocak ayının ortalarında yapılacak olan sınavların ardından güz dönemi eğitimimiz sona erip bahar dönemi eğitim öğretimi için yine yetenek sınavları sonrası öğrenci alımı ile sürecimiz devam edecektir."

        Işık, akademide Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, halk dansları, tiyatro ve çalgı eğitimi olmak üzere 5 ana dalda eğitim verildiğini, ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda da bölümlerin açılabileceğini sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından, Işık ve beraberindekiler akademiyi gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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