Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi iki kardeş tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, şüphe üzerine Yaşar Y. ve kardeşi Ufuk Y'nin bulunduğu aracı takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, sentetik uyuşturucuyu aracın camından atarak kaçtı. Takibin ardından yakalanan şüphelilerin attığı 474 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda 4 gram daha sentetik uyuşturucu bulunan Yaşar Y. ve Ufuk Y, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin işlettiği içkili eğlence yerinin de uyuşturucu ele geçirilmesi nedeniyle 30 günlüğüne kapatıldığı ortaya çıktı.

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