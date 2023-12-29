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        Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi iki kardeş tutuklandı

        Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:43 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:50
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        Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi iki kardeş tutuklandı
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        Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, şüphe üzerine Yaşar Y. ve kardeşi Ufuk Y'nin bulunduğu aracı takibe aldı.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, sentetik uyuşturucuyu aracın camından atarak kaçtı. Takibin ardından yakalanan şüphelilerin attığı 474 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Adreslerine düzenlenen operasyonda 4 gram daha sentetik uyuşturucu bulunan Yaşar Y. ve Ufuk Y, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelilerin işlettiği içkili eğlence yerinin de uyuşturucu ele geçirilmesi nedeniyle 30 günlüğüne kapatıldığı ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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