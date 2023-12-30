Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, içinde 2 şüphelinin olduğu yolcu otobüsünü Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda durdurdu.

Şüphelilerin eşyalarında yapılan aramalarda, 152 gram sentetik uyuşturucu ile 10 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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