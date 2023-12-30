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        Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi tutuklandı

        Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 17:17 Güncelleme: 30.12.2023 - 17:27
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        Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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        Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, içinde 2 şüphelinin olduğu yolcu otobüsünü Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda durdurdu.

        Şüphelilerin eşyalarında yapılan aramalarda, 152 gram sentetik uyuşturucu ile 10 gram afyon sakızı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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