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        Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 08:29 Güncelleme: 02.01.2024 - 08:29
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        Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Alanyurt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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