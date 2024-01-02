Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kütahya'da porselen fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alanyurt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
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