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        Kütahya'da hekimler Gazze'ye destek için sessiz eylem yaptı

        Kütahya'da hekimler, İsrail'in yaklaşık 3 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze halkıyla dayanışma için sessiz eylem gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:33 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:48
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        Kütahya'da hekimler Gazze'ye destek için sessiz eylem yaptı
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        Kütahya'da hekimler, İsrail'in yaklaşık 3 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze halkıyla dayanışma için sessiz eylem gerçekleştirdi.

        Kentte 8 haftadır her cumartesi bir araya gelerek sessiz yürüyüş yapan hekimler ve sağlık çalışanları, bu kez sessiz eylem için buluştu.

        Zafer Meydanı'nda pankart açan, "Ben doktorum, hedef değil", "Hastaneye saldırı savaş suçudur", "Beyaz önlüklerimiz kana bulanmasın" ve İngilizce "Soykırıma dur de" yazılı dövizler taşıyan hekimlere çevredekiler destek verdi.

        Grup, bir süre sessiz eylem yaptıktan sonra dağıldı.

        Galeri
        Galeri

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